Champions League: Real Madrid nimmt Liverpool auseinander – Frankfurt verliert zu Hause

In den Startminuten hatte es danach ausgesehen, als würde Liverpool die Gäste aus Spaniens Hauptstadt so richtig auseinandernehmen. Doch mit welcher Ruhe der amtierende Champion aus Madrid die Partie trotz frühem 0:2 in die Hand nahm, zeugt von Klasse – und Selbstvertrauen. Der Rest ist Geschichte.

55.’ | 2:4 | An der Anfield Road wurde es allmählich still. Rodrygo und Karim Benzema kombinierten munter durch, worauf der Franzose leicht abgefälscht zum vierten Tor der Spanier traf.

Das Rückspiel geht am Mittwoch, dem 15. März über die Bühne. In der Liga wartet auf Liverpool am Samstag das Gastspiel bei Crystal Palace. Real empfängt am gleichen Tag Rivale Atlétco zum Stadtderby.