Champions League : Real Madrid stößt die Tür zum Halbfinale ganz weit auf

Real Madrid hat das Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen den FC Chelsea deutlich gewonnen. Die Königlichen setzten sich gegen den Titelverteidiger mit 3:1 durch und stehen mit einem Bein im Halbfinale.

Titelverteidiger FC Chelsea steht vor dem Aus in der Fußball-Champions League. Die Londoner unterlagen am Mittwochabend im Viertelfinal-Hinspiel bei Rekordgewinner Real Madrid mit 1:3 (1:2). Überragender Spieler auf dem Platz war Real-Stürmer Karim Benzema. Der französische Nationalspieler traf in der 21., 24. und 46. Minute. Kai Havertz hatte in der 40. Minute für den FC Chelsea zwischenzeitlich verkürzt. Das Rückspiel ist am kommenden Dienstag (21 Uhr) in Madrid.