Champions League : Real Madrid und Manchester City stehen im Viertelfinale

Karim Benzema hat Paris Saint-Germain mit einem Hattrick quasi im Alleingang auf der Königsklasse gekegelt. Deutlich weniger spektakulär ging es parallel in Manchester zu.

Real Madrid und Manchester City haben das Viertelfinale der Champions League erreicht. Dank eines Hattricks von Kapitän Karim Benzema (61. Minute, 76., 78.) setzte sich Real im Achtelfinal-Topspiel mit 3:1 (0:1) gegen Paris Saint-Germain durch und drehte damit die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel. Wie schon Mitte Februar traf auch am Mittwochabend zunächst der von Real umworbene Kylian Mbappé (39.) für den anfangs überlegenen Tabellenführer der französischen Fußball-Liga, im zweiten Durchgang schlug dann aber sein französischer Nationalmannschaftskollege Benzema zurück.

Deutlich weniger spektakulär ging es parallel in Manchester zu, wo City nach dem 5:0 im Hinspiel diesmal ein 0:0 gegen Sporting Lissabon zum Einzug in die nächste Runde reichte. Die Auslosung der Viertelfinal-Partien findet am 18. März statt.