«Wer hätte das gedacht» : Reality-TV-Star Mia Madisson hat in Las Vegas geheiratet

Erst vor wenigen Wochen haben die 25-Jährige und der Tätowierer Matteo Rocco ihre Liebe publik gemacht. Nun schlossen die beiden in den USA den Bund fürs Leben.

1 / 6 Mia Madisson hat in Las Vegas ihren Freund Matteo Rocco (30) geheiratet. Instagram/shhhmadisson In einer neuen Instagram-Story teilte die 25-Jährige ein Bild von ihren Eheringen. Instagram/shhhmadisson Zahlreiche Glückwünsche scheinen die Ehefrau bereits erreicht zu haben. Instagram/shhhmadisson

Erst Ende Februar haben Mia Madisson und der in Deutschland lebende Matteo Rocco (30) ihre Beziehung öffentlich gemacht. Nun sind die beiden offiziell Mann und Frau. Wie die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story zeigt, gab sich das Paar völlig überraschend in Las Vegas das Jawort.

Nebst einem Bild, auf dem die beiden stolz ihre Eheringe in die Kamera halten, zeigt sich der Reality-Star auch in ihrem Hochzeitskleid an der Seite ihres Ehemannes. Dazu schreibt sie: «Boom, wer hätte das gedacht.» Zahlreiche Glückwünsche dürften Mia bereits erreicht haben, denn in ihrer Story schreibt sie weiter: «Meine DMs explodieren, danke für die Gratulationen. Ich sehe eure Nachrichten, aber kann leider nicht allen antworten.»

«Magische Dinge werden passieren»

Wenige Stunden vor der Vermählung kündigte Mia ihre mehrwöchige Amerika-Reise an. «Auf dem Weg nach Las Vegas», teilte sie ihren Fans mit, gefolgt von einem Spiegel-Selfie und dem Kommentar: «Magische Dinge werden heute passieren.» Die Frage eines Fans, mit wem sie denn unterwegs sei, beantwortete die Zürcherin jedoch nur wage: «Ich werde euch noch alles erzählen, wieso ich hier bin und mit wem.»

Gegenüber «Blick» verrät die 25-Jährige, dass Matteo vor dem Abflug in den Staaten um ihre Hand angehalten habe. «Er hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten wolle. Ich meinte: ‹Wieso nicht …›» Angst, dass die Eheschließung überstürzt sei, habe sie nicht. «Wenn es nicht hält, dann ist es halt so. Da denke ich nicht groß dran», erzählt sie weiter. In der Schweiz sei ihre Trauung nicht offiziell anerkannt.

Herzschmerz nach Reality-Sendung

Bekannt wurde Mia mit ihrer Teilnahme bei «Der Bachelor» im Jahr 2018. Damals verlor die 25-Jährige den Rosenkavalier Clive Bucher (30) an Sanja Trokicic (30). Nur zwei Jahre später versuchte Mia erneut ihr Glück bei der Kuppelshow und kämpfte um das Herz von Bachelor Alan Wey (35). Bei dieser Staffel musste sich die Influencerin jedoch noch vor dem großen Finale verabschieden.

Ihren letzten Auftritt im Fernsehen hatte Mia bei der Serie «Reality Shore». In der Sendung verliebte sie sich Hals über Kopf in den Münchner Yasin Mohamed (30). Statt einer großen Liebesgeschichte gab es für Mia nach Drehschluss allerdings bloß Herzschmerz – der scheint nun jedoch längst vergessen zu sein.