Luxemburg: Reallöhne erstmals seit zehn Jahren gesunken

2022 sind die Reallöhne in Luxemburg zum ersten Mal seit zehn Jahren gesunken. Das zeigen Daten, die das Statistikinstitut Statec auf L'essentiel-Anfrage zur Verfügung gestellt hat. Zwar verdienten die Arbeitnehmer mit durchschnittlich 81.279 Euro Jahreseinkommen pro Person so viel wie noch nie, doch konnten die Lohnsteigerungen nicht mit der Inflation mithalten.

Insgesamt sind in den vergangenen 28 Jahren die Reallöhne nur fünf Mal gesunken, z.B. 2008 während der Finanzkrise. Im Vergleich: In Deutschland sind die Nominallöhne laut Statistischem Bundesamt 2022 bereits zum dritten Mal in Folge gesunken und zwar um 3,1 Prozent. Während die Verbraucherpreise dort um 6,9 Prozent stiegen, erreichten die Löhne nur ein Plus von 3,1 Prozent.