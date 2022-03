«Schönstes Geschenk auf Erden» : Rebecca Mir und Massimo Sinatò werden Eltern

Im Spätsommer dementierte Model Rebecca Mir Gerüchte über eine Schwangerschaft noch. Nun verkünden sie und Tänzer Massimo Sinatò, dass sie ein Baby erwarten.

Am Samstag haben Rebecca Mir (28) und Massimo Sinató (40) auf ihren Instagram-Accounts verkündet, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. «Danke an die Liebe meines Lebens für das schönste Geschenk auf Erden», schreiben die «Taff»-Moderatorin und der «Let’s Dance»-Tänzer unter einem Bild, auf dem die beiden eng umschlungen Rebeccas Babybauch liebkosen.

Zahlreiche deutsche Promis gratulieren den beiden in den Kommentaren, so etwa Model Lena Gercke (32) und Luca Hännis (26) Freundin Christina Luft (30). Auch Sylvie Meis (42) gratuliert begeistert: «Wowwwww Glückwunsch mein Schatz!!! Ich freue mich so sehr für euch!!!» Und Jana Ina Zarrella (43) schreibt: «Ich wusste es. Ich freue mich so sehr für euch.»