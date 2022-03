Statement gesetzt : Rebel Wilson zeigt Putin den Mittelfinger

Neben den Preisen, die am Sonntag bei den BAFTAs an Stars verliehen wurden, machte auch die Schauspielerin Rebel Wilson Schlagzeilen.

Rebel Wilson konnte ihre Meinung zu Putin kaum in Worte fassen.

Wilson (42) sollte eine Performance ansagen, die vom Film «Coda» inspiriert war. Diese führte die australische Schauspielerin in Gebärdensprache vor. Dazu erklärte sie: «In diesem Auftritt gibt es zwei unterschiedliche Dolmetscher, der eine signiert die amerikanische Gebärdensprache, der andere die britische.»

Einen Seitenhieb auf den russischen Angriffskrieg konnte sie sich dabei nicht verkneifen: «Glücklicherweise ist dies in jeder Gebärdensprache die Geste für Putin», fuhr die Blondine fort und hielt ihren Mittelfinger in die Kamera. Das Publikum in London applaudierte laut.