Syrien-.Krise : Rebellen sollen 100 Millionen Dollar kassieren

Mehrere Golfstaaten wollen die syrischen Aufständischen finanziell unterstützen. Damit sollen auch Anhänger der Regierungstruppen zum Überlaufen zu den Rebellen bewegt werden.

Das sagte das Mitglied des Syrischen Nationalrats, Molham al- Drobi, der «New York Times» am Rande des Kontaktgruppentreffens am Sonntag in Istanbul.