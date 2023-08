Kinshasa: Rebellen töten mindestens 21 Menschen im Kongo

Am Sonntagmorgen seien Mitglieder der Rebellengruppe M23 nach Gefechten mit Selbstverteidigungsmilizen in das Dorf Bwito eingedrungen, sagte Isaac Kibira, ein Vertreter des örtlichen Gouverneurs, am Montag. Sie hätten Menschen erschossen, Wertsachen gestohlen und Häuser angezündet. Später seien elf Leichen gefunden worden. Ein Vertreter der örtlichen Zivilgesellschaft, Jonas Pandanzi, sagte, möglicherweise habe es noch mehr Tote gegeben. Einige Einwohner würden noch vermisst. In der Gegend stationiertes Militär habe nicht eingegriffen.