Ruhestörung : Rebellion gegen Polizisten in Differdingen

Die Polizei hatte es am Samstag gegen 18.50 Uhr in der Rue Emile-Mark in Differdingen mit einem seltsamen Sonderling zu tun. Dies teilte die Police Grand-Ducale in einer Pressemitteilung am Sonntagmittag mit. Demnach hatte eine Streife einen Autofahrer aufgrund seiner Fahrweise angehalten. Als die Beamten den Fahrer kontrollierten, blieb etwas weiter weg ein Wagen stehen, dessen Fahrer durchgehend die Wagenhupe betätigte.