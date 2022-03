Koordinaten für Bomber - Rechtsextreme Fan-Gruppierung von Hellas Verona entsetzt mit Kriegsplakat

Eklat in der Serie A. Anhänger von Hellas Verona leisten sich eine Aktion, die an Geschmacklosigkeit kaum zu übertreffen ist. In der Nacht vor der Partie gegen Napoli wurde neben dem Stadion ein Banner aufgehängt. Darauf zu sehen sind die Flaggen von Russland und der Ukraine. Darunter die Koordinaten der Stadt Neapel.