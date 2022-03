«Autonome Nationalisten» : Rechtsextreme klauen Linken die Klamotten

Immer mehr Neonazis treten in Kleidern auf, die bisher klar den radikalen Linken zugeordnet wurden. Und die Rechtsextremisten kopieren nicht nur das Outfit.

1966 dichtete der österreichische Lyriker Ernst Jandl: «manche meinen / lechts und rinks / kann man nicht velwechsern / werch ein illtum». In der Tat lassen sich links und rechts leichter als auch schon verwechseln – zumindest wenn es um das Erscheinungsbild militanter Gruppen an den Rändern des politischen Spektrums geht.

Dass sich linksgerichtete Autonome und Neonazis äusserlich immer weniger unterscheiden lassen, liegt an einem bemerkenswerten Wandel im Outfit eines Teils der rechten Szene. Sogenannte «Autonome Nationalisten» (AN) sehen links aus, sind aber nach wie vor extrem rechts. Sie tragen Palästinensertücher, Che-Guevara-Shirts und schwarze Hoodies, hören Hip-Hop und Hardcore und sprayen Graffitis. Diese meist jüngeren Neonazis verstehen sich als revolutionäre Elite und als Trendsetter in der rechtsradikalen Szene. Warum sich diese neuen Rechtsextremen an Stil und Aktionsformen der radikalen Linken orientieren, erforscht der deutsche Politikwissenschaftler Jan Schedler.