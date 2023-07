Spurlos verschwunden: Rechtsextremer Vater, strenggläubige Mutter – so tickt Émiles Familie

Die Großeltern von Émile S. riefen am 8. Juli 2023 die Polizei an, nachdem sie ihren Enkel aus den Augen verloren hatten.

Wird man den verschwundenen Émile S. aus dem südfranzösischen Le Vernet noch lebend finden? Der zweieinhalbjährige Junge war am Samstag vor einer Woche aus dem Garten seiner Großeltern spurlos verschwunden, am Mittwoch stellte die französische Armee und die Gendarmerie ihre groß angelegte Suche ein .

Wer ist der Vater von Émile S.?

Der 26-jährige Colomban S. nahm an den Suchaktionen teil. Einer der Freiwilligen erzählt dem Portal La Dépêche: «Er kam sehr gut gekleidet, was uns ein wenig überrascht hat. Er trug einen Rollkragenpullover und Straßenkleidung. Er war sehr autoritär und erhob schnell die Stimme, um Leute zurechtzuweisen, die seiner Meinung nach nicht die richtige Einstellung hatten. Das hat alle ein wenig schockiert.» Den Großvater des Jungen sah der Zeuge hingegen weinen. «Er war sehr gerührt.»

Wie Recherchen von La Dépêche zeigen, ist der Vater des verschwundenen Kindes ein ehemaliges Mitglied der ultranationalistischen Gruppierung «Action française». Der aus Yvelines stammende Mann arbeitet heute als Ingenieur in Marseille und war auch ein sehr aktiver Aktivist der Organisation «Bastion social», eine ebenfalls rechtsextreme, politische Bewegung, die 2019 nach mehreren rassistisch motivierten Angriffen ihrer Mitglieder per offiziellem Dekret aufgelöst wurde.

Colomban S. musste 2018 wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf Personen mit Migrationshintergrund vor dem Strafgericht in Aix-en-Provence erscheinen. Er wurde in diesem Fall schließlich freigesprochen.

Bei den Regionalwahlen 2021 tauchte Colomban S. an vierter Stelle auf einer Wahlliste zur Unterstützung von Eric Zemmour auf, dessen Ansichten der extremen Rechten zugeordnet werden. Colomban S. ist außerdem Mitglied der katholischen Bewegung «Chrétienté-Solidarité», eine 1982 gegründete katholisch-traditionalistische und rechtsextreme Organisation. Pierre S., Colombans Vater und Émiles Großvater, ist deren Schatzmeister.

Wer ist die Mutter von Émile S.?

Marie S. ist in einer strenggläubigen, katholischen Familie aufgewachsen, wie der Sender BFMTV schreibt. Ihr Vater ist als Masseur und Physiotherapeut tätig. Marie S. ist die älteste von zehn Geschwistern. Sie ging nie zur Schule – die Kinder wurden zu Hause unterrichtet.

In La Bouilladisse, einem Ort 170 Kilometer von Le Vernet entfernt, organisierte Marie S. nach Émiles Verschwinden ein Treffen zum Gebet an «die ehrwürdige Schwester Benoîte Rencurel». Am Samstagabend fand eine Messe für den verschwundenen Jungen statt.