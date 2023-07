Kandidatur zurückgezogen: Rechtsradikales Facebook-Posting kostet ADR-Kandidaten Wahllistenplatz

Bei der ADR herrscht seit einiger Zeit Unruhe innerhalb der Partei. Dem folgt nun ein weiterer Skandal, der einen der Ost-Kandidaten zum Rücktritt zwingt. Auslöser ist ein acht Jahre altes Posting in den sozialen Netzwerken, das Alain Vossen mit klar erkennbaren SS-Runen auf seinem T-Shirt zeigt. «Wir wussten nichts von diesem Beitrag», versichert Fred Keup, Vorsitzender der ADR. Infolge dieser Bekanntmachung hat ADR-Kanditat des Bezirks Osten, Alain Vossen, seine Kandidatur zurückgezogen. Der Christnacher sah sich wegen des öffentlich gemachten Eklats mit heftiger Kritik konfrontiert, die schließlich dazu führte, dass er sich nicht mehr in der Lage sah, «die Ideologie der ADR nach außen zu vertreten», wie es in einer Pressemitteilung vom Montag heißt.

Das Foto, welches vor acht Jahren in den sozialen Netzwerken auftauchte und in den vergangenen Tagen noch einmal die Runde machte, zeigt ihn in einem T-Shirt, dessen Ärmel SS-Runen zieren – ein Symbol, das eindeutig mit dem rechtsextremen Milieu in Verbindung steht. In der ADR-Mittleilung heißt es, der Schnappschuss wurde «teilweise mit Photoshop erstellt». Darüber hinaus verweist die Partei darauf, dass das Bild «aus dem Kontext gerissen wurde». Es habe sich um eine Art Scherz des damals 28-Jährigen gehandelt. Alain Vossen distanziere sich indes von seinem damaligen Facebook-Post, ebenso wie Fred Keup, der klarstellt, dass es «nicht tolerierbar ist, Witze über solche Themen zu machen».