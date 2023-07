Luxemburg: Reckinger Schüler haben ab September längere Wochenenden

Ab September profitieren die Schüler und Schülerinnen in Reckingen an der Mess von einem neuen Unterrichtsplan. Editpress

Seit 15 Jahren haben die Schüler in Reckingen an der Mess sechs Tage in der Woche Unterricht. Von Montag bis Samstag wurde vormittags die Schulbank gedrückt, nachmittags standen pädagogische Veranstaltungen auf dem Plan. Ab dem kommenden Schuljahr werden die Schüler dann – wie fast alle anderen im Großherzogtum – montags, mittwochs und freitags ganztags sowie dienstags und donnerstags vormittags zur Schule müssen.

«Ursprünglich boten die Lehrer nachmittags Unterrichtsprojekte an, damit sich zwischen ihnen und den Schülern andere Beziehungen entwickeln konnten», erklärt Bürgermeister Carlo Muller. Mittlerweile können diese Optionen nicht mehr angeboten werden. In den letzten zwei Jahren übernahmen die Gemeinde und die Maison Relais die Nachmittagsbetreuung, um die Eltern langsam an die veränderten Unterrichtszeiten zu gewöhnen.

Somit haben künftig nur noch die Schüler in Goesdorf und im Parc Hosingen samstags Unterricht. In Hosingen ist eine Änderungen des Unterrichtsplans auch nicht in Sicht. «Die 560 Schüler werden mit dem Bus zur Schule gebracht, sie könnten nicht nach Hause gehen und dann am Nachmittag wiederkommen. Und es haben sich außerschulische Aktivitäten mit der Maison Relais entwickelt. Fast die Hälfte der Schüler geht Nachmittags dorthin. Mit Nachmittagsunterricht könnten wir die 80 Verträge, die für die Betreuung in der Maison Relais abgeschlossen wurden, nicht aufrechterhalten», heißt es seitens Sispolo, dem interkommunalen Verband, der die Regionalschule betreibt.