Schulanfang im Großherzogtum: Recyceln statt neu kaufen – Luxemburger kaufen weniger Schulmaterial ein

Der Schulbeginn in Luxemburg ist schon seit einigen Jahren von unerwarteten Ereignissen geprägt. Erst war es die Coronapandemie, dann die derzeitige Preisexplosion, die die Menschen bei ihren Einkäufen für ihre Schulkids beeinflussten. «Im letzten Jahr schafften sich Familien viele Dinge nicht neu an. Bestimmte Schulmaterialien wie Ranzen wurden in Zeiten von Homeschooling kaum benutzt. Dieses Jahr – und das hängt sicherlich mit der Inflation zusammen – wird vieles recycelt», erklärt Laurence Lesade, Produktmanagerin bei Cactus.