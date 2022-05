Formel 1 : Red-Bull-Doppelsieg in Barcelona – Verstappen profitiert von Leclerc-Defekt

Weltmeister Max Verstappen nutzt beim GP von Spanien die Gunst der Stunde und gewinnt das Rennen vor Teamkollege Sergio Pérez. Charles Leclerc scheidet nach Motorenproblemen aus.

Weltmeister Max Verstappen hat durch seinen Sieg beim Großen Preis von Spanien erstmals in diesem Jahr die WM-Führung in der Formel 1 übernommen. Der 24-jährige Niederländer setzte sich am Sonntag in Barcelona durch und profitierte vom Ausfall des bisherigen WM-Spitzenreiters Charles Leclerc.