Formel 1 : Red Bull einigt sich im Ausgabenstreit – Sieben Millionen Dollar Strafe

Red Bull und der Internationale Automobilverband Fia haben sich im Streit um die Mehrausgaben des Teams im vergangenen Jahr geeinigt. Der Weltmeister-Rennstall des am vergangenen Samstag gestorbenen Dietrich Mateschitz nahm das Angebot eines sogenannten akzeptierten Vereinbarungsbruchs der Fia an. Das gaben die Regelhüter der Formel 1 am Freitag bekannt.