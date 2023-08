Ohio: Referendum gescheitert – Abtreibungsrecht wird nicht weiter beschnitten

«Issue 1»-Referendum war vielleicht nur der Auftakt

Im Fokus des öffentlichen Diskurses standen aber vor allem die Abtreibungsrechte: Auslöser war e in Entscheid des Obersten Gerichtshofs im Juli 2022 – hier wurde das seit Jahrzehnten US-weit garantierte Grundrecht auf Schwangerschaftsabbrüche gekippt. Ohio hatte das zum Anlass genommen, Abtreibungen bereits nach der sechsten Schwangerschaftswoche zu verbieten. Aktuellen Umfragen zufolge sind aber 58 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner Ohios dafür, das Recht auf Abtreibungen in der Verfassung des Staates zu verankern.

Im vergangenen Jahr hatten sich bereits die Bürger in den US-Bundesstaaten Kansas, Kentucky und Michigan in Abstimmungen mehrheitlich für die Stärkung von Abtreibungsrechten ausgesprochen. US-Präsident Joe Biden begrüßte das Abstimmungsergebnis in Ohio. Die Bürger in Ohio hätten einen «eklatanten Versuch» der Republikaner abgelehnt, «die Stimme der Wähler zu schwächen und die Freiheit der Frauen, selbst über ihre medizinische Versorgung zu entscheiden, weiter auszuhöhlen», erklärte Biden und ergänzte: «Heute Abend hat die Demokratie gewonnen.»