Niederlassungsrecht: Reform soll den Unternehmergeist in Luxemburg ankurbeln

«Die Reform des Niederlassungsrechts wird den Unternehmergeist fördern und die Entwicklung des Sektors der kleinen und mittleren Unternehmen dynamisieren». So lautete das Versprechen von Mittelstandsminister Lex Delles am Donnerstagmorgen, als er den neuen Rechtsrahmen vorstellte: Unter den Neuerungen, die damit einhergehen, wird auch die kurzfristige Vermietung über Anbieter wie Airbnb in einen gesetzlichen Rahmen gefasst: Demnach sieht es einen Grenzwert von drei Monaten innerhalb eines Jahres vor (ab der letzten Vermietung an eine vorübergehende Kundschaft). Über diesen Schwellenwert hinaus soll demnach eine Niederlassungsgenehmigung erforderlich werden.