Luxemburg : Reformvorschlag für Mietverträge zieht weiter Kritik auf sich

LUXEMBURG – Die Handelskammer und die Handwerkskammer sind der Ansicht, dass die geplante Reform des Mietvertrags die Investitionen in neue Mietimmobilien verringern wird. Zwei Mitglieder der amtierenden Koalition antworten.

Gesetzesänderungen und Reformen könnten die Attraktivität senken, in neue Mietimmobilien zu investieren. Pixabay

Die Handelskammer und die Handwerkskammer haben eine gemeinsame Stellungnahme zur geplanten Reform des Mietvertrags abgegeben. Sie sind der Ansicht, dass dieser Entwurf langfristig das Angebot auf dem Mietmarkt stark beeinträchtigen könnte, da künftig eine Reihe von Kosten auf die Vermieter abgewälzt werden und «vor allem eine Reihe negativer Signale» an Investoren gesendet werden.

«Die Änderungen (Abschlag auf das investierte Kapital ab zwei Jahren des Bestehens der Immobilie, Senkung der maximalen Rendite) in Verbindung mit anderen Reformen wie der Abschreibung für Mietshäuser tendieren dazu, die Attraktivität von Investitionen in neue Mietimmobilien erheblich zu verringern», heißt es in dem Schreiben.

«Es liegt an uns, Lösungen zu finden»

Ein starker Rückgang der Zahl der Neubauten ohne Investoren «könnte sich nicht nur negativ auf das Angebot auf dem Mietmarkt auswirken, was angesichts der steigenden Nachfrage zu höheren Mieten führen würde, sondern auch zu einem erheblichen Rückgang der Aktivitäten in diesem Sektor und damit zu Arbeitsplatzverlusten», so die Autoren weiter.

Auf Nachfrage merkt die Abgeordnete Semiray Ahmedova (Déi Gréng), Vorsitzende des Wohnungsausschusses, an, dass der Gesetzentwurf bei den «Assises du Logement» am 22. Februar diskutiert werden soll. «Das wird eine Gelegenheit sein, mit den Menschen vor Ort zu diskutieren, um die Probleme zu identifizieren und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen», betont sie. Der DP-Abgeordnete Max Hahn, stellvertretender Vorsitzender des Wohnungsausschusses, heißt alle Meinungen willkommen. «Es liegt an uns, innerhalb der Koalition Lösungen zu finden», sagte er. «Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch Änderungen am Text geben wird.»