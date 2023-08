Regatta.lu: 110 junge Luxemburger segeln über bretonische Gewässer

Der 22-jährige Hugo stand zuvor noch nie auf einem Segelboot. «Zwei Schulfreundinnen hatten mir sehr viel Positives erzählt und mein Interesse geweckt», berichtet der Segelanfänger. Am zweiten Tag habe er bereits am Steuer gestanden. Dabei stehen den Jugendlichen erfahrene Skipper zur Seite. Dabei sei die zwischenmenschliche Organisation sehr wichtig. Sowohl tagsüber auf dem Boot als auch abends, wenn alle zusammenkommen.

Im Anschluss an die Qualifikationsrennen am Dienstag und Mittwoch finden die Finalrennen am Donnerstag und Freitag statt. Durch einen GPS-Tracker an den Booten können die einzelnen Fahrten online verfolgt werden. Noch weitere drei Tage ist die Truppe also auf dem Atlantik unterwegs.