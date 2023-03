Wetter : Regen und Sturm sorgen für ungemütliche Tage in Luxemburg

LUXEMBURG – Das Wetter zeigt sich im Großherzogtum und der Großregion in den kommenden Tagen nicht von seiner besten Seite. Doch Besserung ist in Aussicht.

In Luxemburg und den angrenzenden deutschen Bundesländern Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird das Wetter in den kommenden Tagen ungemütlich. Am Donnerstag ist es in beiden Ländern stark bewölkt, hinzu kommt ein zeitweise schauerartiger Regen und Böen zwischen 60 und 70 Stundenkilometern, wie Meteolux und der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen melden. Die Werte liegen derweil bei bis zu 12 Grad Celsius im Großherzogtum.