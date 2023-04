Ostermontag: Regengott gönnt Luxemburg keine lange Verschnaufpause

Ab Dienstag ist also mit Regenschauern zu rechnen, bei kaum mehr als 10 Grad Celsius in der Tageshöchsttemperatur und zwischen 5 und 7 Grad am Morgen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch «nähert sich eine weitere Wetterveränderung und es wird regnerisch», so die Warnung von Meteolux. Am Mittwoch stehen dann mäßiger Regen und 8 bis 10 Grad auf dem Programm. Dasselbe gilt für Donnerstag und Freitag, aber diesmal mit 7 bis 9 Grad am Nachmittag und Tiefstwerten von bis zu 3 Grad.