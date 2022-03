Energiekosten : Regierung äußert sich zur Preisexplosion

LUXEMBURG – Die Kraftstoffpreise steigen und steigen und ein Ende ist nicht in Sicht. Am Donnerstagmittag will Energieminister Claude Turmes Stellung beziehen.

Der Preis für den Liter Super 95 stieg um Mitternacht um 23,2 Cent auf 1,89 Euro. Der Liter Diesel kostet nun 38,4 Cent mehr, also 2,112 Euro. L'essentiel

Die horrenden Preise an Luxemburgs Zapfsäulen landen kurzfristig auf der Tagesordnung der Chambersitzung am heutigen Donnerstag. Energieminister Claude Turmes wird sich im Namen der Regierung m 14 Uhr zu dem vieldiskutierten Thema äußern, wie das «Luxemburger Wort» schreibt.

Der CSV-Abgeordnete Michel Wolter hatte demnach bereits am Mittwoch eine Stellungnahme der Regierung gefordert und dabei Unterstützung der weiteren Oppositionsparteien Déi Lénk, Piraten und ADR erhalten. Die Regierungsparteien DP, LSAP und Déi Gréng haben zugestimmt und die Preisexplosion auf die Agenda gesetzt.

Der luxemburgischen Verbraucherverband (ULC) hat der Regierung am Donnerstagvormittag in einer Presseerklärung bereits Untätigkeit vorgeworfen. «Der Benzinpreis explodiert und die Regierung sieht hilflos zu und hat offensichtlich kein Konzept, um diesen ständigen Preissteigerungen entgegenzuwirken», schrieb der Verband und forderte sofortiges Handeln.

Die Sitzung beginnt um 14 Uhr und kann live auf Chamber TV verfolgt werden.