Luxemburg : Regierung bereitet sich auf neue Zecken- und Insektenarten vor

LUXEMBURG – Das Gesundheitsministerium bereitet sich auf eine Veränderung der Zeckenpopulation aufgrund der globalen Erwärmung vor.

Neben extremen Wetterereignissen führt die globale Erwärmung auch zu einer Veränderung der Tier- und Pflanzenwelt, die auch vor unseren westeuropäischen Regionen, einschließlich Luxemburg, nicht halt macht. So zeigte sich der DP-Abgeordnete Gusty Graas kürzlich in einer parlamentarischen Anfrage besorgt über «die neuen Zeckenarten, die in Luxemburg immer häufiger auftreten».