Kolumbien : Regierung erklärt Escobars Nilpferde zur «invasiven Art»

Mit seinem Milliardenvermögen ließ Drogenbaron Pablo Escobar auch diverse exotische Tiere importieren. Die mittlerweile freilebenden Nilpferde werden immer mehr zum Problem.

Nach monatelangem Zögern haben die kolumbianischen Behörden die berühmten Flusspferde des verstorbenen Drogenbarons Pablo Escobar zur «invasiven Art» erklärt. In der Mitteilung des Umweltministeriums, das sich auf eine Studie des Alexander-von-Humboldt-Instituts in Bogotá und des Instituts für Naturwissenschaften der Nationalen Universität in der kolumbianischen Hauptstadt stützt, wird auch ihre Tötung als «notwendige Option» in Betracht gezogen.