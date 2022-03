ArcelorMittal : Regierung fordert CO2-Rechte zurück

Die Regierung will, dass ArcelorMittal die nach dem Stillegen des Werkes in Schifflingen 2011 nicht benutzten Emissionsrechte zurückgibt. Der Stahlriese weigert sich.

Umweltministerin Carole Dieschbourg (déi gréng) besteht darauf, dass ArcelorMittal die Emmissionsrechte für das stillgelegte Werk in Schifflingen zurückgeben soll. Dies bestätigte sie am Donnerstag in einer parlamentarischen Antwort auf die Frage des ADR-Abgeordneten Roy Reding. Der Stahlriese hatte im Oktober vergangenen Jahres beim Verwaltungsgericht Einspruch gegen die Forderungen eingelegt. Es handelt sich um 80'922 Tonnen Kohlendioxid.