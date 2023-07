Luxemburg: Regierung geht von Medizin-Engpässen im Winter aus

In Luxemburg könnten erneut die Arzneimittel knapp werden. In Anbetracht der aktuellen Situation und der einiger europäischer Länder sei das sehr wahrscheinlich, so die Prognose des Gesundheitsministeriums. Manche Medikamente fehlen ohnehin nach wie vor: Bestimmte Antibiotikum-Arten wie Augmentin oder Penicillin und Hustensäfte, gibt Alain De Bourcy, Präsident des Apothekerverbands «Syndicat des pharmaciens du Luxembourg» (SPL) an. Und das, obwohl die Nachfrage seit Frühlingsbeginn zurückgegangen ist.