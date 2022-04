Luxemburg : Regierung gibt grünes Licht für Fusion von Grosbous und Wahl

GROSBUS/WAHL – Die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs wird den Abgeordneten zur Abstimmung vorgelegt. Die neue Gemeinde soll dann ab 1. September 2023 «Grosbus-Wahl» heißen.

Die Regierung hat am Freitag der Fusion der Gemeinden Grosbus und Wahl zugestimmt. Die neue Gemeinde mit dem Namen «Grosbus-Wahl», die am 1. September 2023, vorbehaltlich der Verabschiedung des Gesetzentwurfs durch die Abgeordnetenkammer, entstehen soll, wird ihren Sitz in Grosbus haben, wie das Innenministerium am Freitag mitteilt.