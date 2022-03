Guinea-Bissau : Regierung hat Putschversuch abgewehrt

Präsident Embaló spricht von einem stundenlangen Angriff auf den Regierungssitz. Inzwischen sei aber wieder Ruhe eingekehrt. Zur Identität der Angreifer äußert er sich nicht.

«Unsere republikanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte waren in der Lage, dieses Übel zu stoppen», sagte Embaló und fügte hinzu, dass die Schüsse fünf Stunden lang angedauert hätten. Der Angriff sei während einer Sitzung der Regierung erfolgt, der Ministerpräsident und er selbst seien im Gebäude gewesen. Es war nicht klar, wer hinter dem Angriff steckte, allerdings sagte der Präsident, der Kampf gegen den Drogenhandel spiele eine Rolle. Guinea-Bissau entwickelte sich in den 2000er Jahren zu einem Transitland für Kokain zwischen Lateinamerika und Europa.

Sorge vor weiteren Putsch-Versuchen

Nach den Schüssen am Präsidentenpalast in der Hauptstadt von Guinea-Bissau wuchs die Angst vor einem weiteren Putsch im Westen Afrikas. Der Regierungssitz in Bissau war am Dienstagnachmittag von schwer bewaffneten Männern umstellt, wie AFP-Reporter berichteten. Die UNO rief zu einem sofortigen Ende der Kämpfe auf. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas sprach von einem «versuchten Staatsstreich». In einem Telefonat mit AFP versicherte Staatschef Umaro Sissoco Embaló jedoch, dass die Situation «unter Kontrolle» sei.