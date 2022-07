Corona-Pandemie : Regierung lehnt die Impfpflicht in Luxemburg fürs Erste ab

LUXEMBURG – Premierminister Xavier Bettel, Gesundheitsministerin Paulette Lenert und Justizministerin Sam Tanson haben am Freitag die Ergebnisse der Regierungsratssitzung zum Thema Impfpflicht vorgestellt.

Im Großherzogtum wird die Impfpflicht gegen das Coronavirus zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeführt. Das stellte Premierminister Xavier Bettel am Freitag im Anschluss an die Sitzung des Regierungsrates klar. Das gelte sowohl für die Impfpflicht für über 50-jährige als auch für eine sektorielle Impfpflicht in der Pflegebranche. «Der Mehrwert einer Impfpflicht ist derzeit nicht gegeben»; sagte Bettel.