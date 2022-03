Abfallmengen : Regierung plant «Zero Waste» noch in diesem Jahr

LUXEMBURG – Das Umweltministerium arbeitet daran, die Abfallmengen im Großherzogtum stark zu reduzieren. Noch in diesem Jahr soll ein neues Gesetz erlassen werden.

In der Antwort der Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) auf eine Anfrage der Piraten zum Bioabfall in Luxemburg versteckt sich ein Satz, der Folgen für die Bürger haben könnte. Die Regierung arbeite an einer «Null-Müll»Strategie, die noch in diesem Jahr im Luxemburger Abfallgesetz verankert werden solle.