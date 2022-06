Luxemburg: Regierung rudert zurück – Nur eine Indextranche wird verschoben

Das Tripartite-Abkommen wurde am 31. Mai unterzeichnet – ohne den OGBL.

«Ein ersten Durchbruch gegen die Manipulation des Index»: Die Gewerkschaft OGBL, der sich gegen das Tripartite-Abkommen vom 31. März gestellt hatte, nimmt die am Freitag von der Regierung eingebrachten Änderungen bei der Umsetzung des Abkommens in ein Gesetz mit Freude zur Kenntnis. Der Text, der im Juni verabschiedet werden soll, sieht letztendlich nur die Verschiebung einer Indextranche vor, nämlich die, die im Juli erwartet wird. Verweise auf das Jahr 2024 wurden aus dem Gesetz gestrichen.

Sollte die Inflation bis Ende Dezember 2023 eine weitere Tranche auslösen, würde eine neue Tripartite-Sitzung einberufen werden. Der OGBL, der «die Manipulation des Index für die falsche Antwort auf die Geldentwertung hält, erklärt, dass «die Regierung endlich die Realität anerkennt». Die Gewerkschaft will den sozialen Kampf fortsetzen, da die Regierung «das Prinzip, dass zwischen zwei Indextranchen 12 Monate liegen müssen, nicht in Frage stellt».

«Ein Nicht-Ereignis»

Die Regierung ist der Meinung, dass die Änderungen im Sinne des Abkommens der Tripartite stünden. Dies ist auch die Meinung von Patrick Dury, Präsident des LCGB und Unterzeichner des Abkommens: «Es ändert nichts an der Substanz, die Kompensationen bleiben die gleichen. Die Änderungsanträge bringen lediglich eine Präzisierung, denn in unserer Vereinbarung war von Ausgleichszahlungen für die Tranche 2023 die Rede, ohne die Methode zu präzisieren». Der Gewerkschafter spricht sogar von einem «Nicht-Ereignis». «Es ist gut, dass die Regierung ihren Standpunkt ändern musste, da das Gesetz nicht dem Tripartite-Abkommen entsprach», erklärte der CSV-Abgeordnete Gilles Roth. Man solle, «sich mit dem zufrieden zu geben, was mit den Sozialpartnern unterzeichnet wurde».