Luxemburg : Regierung senkt die Kosten für Heizöl

LUXEMBURG – Die Regierung hat den Preis für Heizöl um 7,5 Cent pro Liter reduziert. Ebenso Dieselkraftstoff für industrielle und kommerzielle sowie für land- und forstwirtschaftliche Zwecke.

Aufgrund der internationalen Lage und der dadurch bedingten Preiserhöhungen für Erdölprodukte hat die luxemburgische Regierung beschlossen, den Preis für Heizöl vorübergehend zu senken. Wie das Energieministerium am Montag mitteilt, fällt der Preis (inklusive Steuern) demnach um 7,5 Cent pro Liter. Die Senkung trat am Montag in Kraft und bleibt bis zum 31. Dezember dieses Jahres in Kraft.