Luxemburg : Regierung setzt das Sozialabkommen ohne den OGBL um

LUXEMBURG – Die bei der Tripartite vorgeschlagenen Maßnahmen werden trotz der Ablehnung durch eine der Gewerkschaften umgesetzt werden, kündigte Premierminister Xavier Bettel am Donnerstag an.

«Wir befinden uns in einer Zeit der Ungewissheit, aber wir müssen nach vorne schauen. Eine außergewöhnliche Situation erfordert außergewöhnliche Maßnahmen», sagte Premierminister Xavier Bettel (DP) am Donnerstag in der Abgeordnetenkammer. Obwohl der Gewerkschaftsbund OGBL die von der Tripartite ausgehandelten Vereinbarungen nicht mitträgt, will sie die Regierung umsetzen.