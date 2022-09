Luxemburg : Regierung sieht «keinen objektiven Grund» Burkini in Luxemburg zu verbieten

Sollten Burkinis* in luxemburgischen Schwimmbädern verboten werden? Diese widerkehrende Frage hat der ADR-Abgeordnete Fernand Kartheiser mit einer parlamentarischen Anfrage in den Raum geworfen. Unter anderem zitierte der Abgeordnete die Regeln eines städtischen Schwimmbads, in denen es heißt, dass Personen mit einer übertragbaren Krankheit, die eine Gefahr für die Gesundheit der anderen Badegäste darstellen kann, keinen Zutritt haben dürfen. «Kann die Regierung erklären, wie ein Bademeister entscheiden kann, ob eine Frau, die einen Burkini trägt, aus hygienischen oder gesundheitlichen Gründen vom Baden ausgeschlossen werden sollte?», fuhr er fort.