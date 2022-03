Opposition zu Livingen : Regierung soll Rollinger erpresst haben

LUXEMBURG - Die Opposition kann angeblich belegen, dass die Regierung Bau-Unternehmer Rollinger zum Aus des Wickringen-Projekts drängte. LSAP und CSV fordern Beweise.

«Es geht um Korruption, das ist kein Kavaliersdelikt», erklärte der DP-Vorsitzende Claude Meisch am Donnerstagmorgen bei einer Pressekonferenz der Oppositionsparteien DP und Déi Gréng über die Affäre Livingen. Beide Parteien fordern eine parlamentarische Untersuchungskommission oder juristische Konsequenzen zur Aufklärung der Rolle der Regierung in der Affäre.

Die Fraktionsvorsitzenden werfen der Regierung vor, massiv Druck ausgeübt zu haben. So sollen Innenminister Jean-Marie Halsdorf (CSV) und Ex-Wirtschaftsminister Jeannot Krecké (LSAP) mit Unterstützung von Staatsminister Jean-Claude Juncker (CSV) in Sitzungen den Bau-Unternehmer Guy Rollinger von seinem Bau-Vorhaben für ein Einkaufszentrum in Wickringen abgebracht haben.

Dabei soll die Regierung den Bau-Unternehmer erpresst haben. Rollinger sei gedroht worden, keine öffentlichen Aufträge mehr zu bekommen, sollte er nicht auf das bereits genehmigte Einkaufszentrum in Wickringen verzichten. Woher diese Informationen stammen, wollte der DP-Politiker Meisch jedoch nicht verraten, sie seien jedoch zuverlässig. Zu den Zeugen gehört laut dem Radiosender 100,7 der frühere Bürgermeister der Stadt Luxemburg, Paul Helminger, ebenfalls Mitglied der DP.

«Kann nicht sein, dass sich ein Minister so in Privatkonflikte einmischt»

Die Opposition will neue Beweise für diese Treffen haben, sowie «Zeugen, die bereit sind, unter Eid gegen die Regierung auszusagen». Daraus soll ebenfalls hervorgehen, dass Innenminister Halsdorf in einem Telefongespräch bei der Spuerkeess (BCEE) einen Bankkredit über 21 Millionen Euro zugunsten des Bauunternehmers Rollinger ausgehandelt habe. «Es kann nicht sein, dass sich ein Minister so in Privatkonflikte einmischt», sagte François Bausch.

Insgesamt herrsche durch einzelne Aufdeckungen und Erklärungen der Regierung aber Unklarheit: «Wenn die Justiz sich nicht um das Thema kümmert, dann muss das Parlament eine Untersuchungskommission einberufen», erklärte Meisch. «Wir hätten gern, dass in aller Transparenz auf den Tisch kommt, wer wie agiert hat. Erst dann können wir politische Konsequenzen fordern», fügte François Bausch hinzu.

Staatsminister Jean-Claude Juncker hatte in der vergangenen Woche Opposition und Presse vorgeworfen, in der Affäre um den Stadionbau und das Engagement der Regierung «grobe Lügen» zu verbreiten. Juncker will am kommenden Mittwoch, 13. Juni, vor dem Parlament Stellung nehmen.

So reagieren LSAP und CSV

LSAP-Fraktionschef Lucien Lux forderte gegenüber dem «Tageblatt» Belege über die Anschuldigungen: «Die DP und die Grünen sollen, wenn die angeführten Beweisstücke existieren, diese auch vorlegen.» Dann könnte die Situation eingeschätzt und Konsequenzen gezogen werde. Der Fall sei dann unter Umständen bei Gericht besser aufgehoben. Diese Meinung teilt auch CSV-Fraktionschef Marc Spautz. Wenn Personen von Gesetzesverstößen wissen, sollten sie sich damit an die Staatsanwaltschaft wenden, sagte er gegenüber tageblatt.lu. Diese könne dann die entsprechenden Untersuchungen durchführen.