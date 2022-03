«Tax Rulings» : Regierung tanzt bald den Steuer-Striptease

LUXEMBURG – Mehr Transparenz für die umstrittenen Steuer-Deals: Die Vorbescheide sollen künftig öffentlich einsehbar sein - zumindest zum Teil.

Luxemburg will seinen umstrittenen Steuer-Absprachen mit Unternehmen, im Fachjargon «Tax rulings» genannt, künftig einen gesetzlichen Rahmen geben und die Entscheidungen zumindest teilweise publik machen. Eine entsprechende Reform soll in das Ausführungsgesetz für den sogenannten «Zukunftspak» verankert werden, über das am Donnerstag gemeinsam mit dem Budgetentwurf 2015 in der Chamber abgestimmt werden soll. Davor stand die Thematik auf der Tagesordnung der Finanzkommission im Parlament, an der am Dienstag auch Finanzminister Pierre Gramegna (DP) teilnahm.