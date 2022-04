Sri Lanka : Regierung verhängt nach gewalttätigen Protesten Ausgangssperre

Seit Tagen brodelt es im 22-Millionen-Staat Sri Lanka: Preissteigerungen treiben die Menschen auf die Straße. Die Regierung hat nun den Notstand sowie eine 36-stündige Ausgangssperre ab Samstagabend ausgerufen.

Am Samstag markierte das Militär wegen weiterer angekündigter Proteste an strategischen Punkten Präsenz.

In Colombo, der Hauptstadt von Sri Lanka, ist es in den vergangenen Tagen zu gewalttätigen Protesten gekommen.

Die Regierung in Sri Lanka hat mit Blick auf die für Sonntag angekündigten Proteste die Militärpräsenz im Land massiv ausgebaut und den Soldaten Sondervollmachten erteilt. Mehr und mehr schwer bewaffnete Soldaten wurden am Samstag an Tankstellen und weiteren strategischen Punkten stationiert, nachdem Präsident Gotabaya Rajapaksa am Vortag den Ausnahmezustand für den südasiatischen Inselstaat ausgerufen hatte. Die Polizei verhängte eine 36-stündige Ausgangssperre.