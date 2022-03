Neue Kampagne : Regierung warnt vor Handynutzung am Steuer

LUXEMBURG – Mal eben eine SMS schreiben, während man durch die Stadt fährt? Keine gute Idee. Denn: Die Nutzung des Handys am Steuer ist gefährlich – und teuer.

Hoffentlich lesen Sie diesen Artikel nicht, während Sie mit 130 Sachen über die A1 rasen. Denn: Wenige Dinge im Leben sind so gefährlich, wie mit dem Handy zu spielen, während man Auto fährt. Darauf will auch eine neue Kampagne von Verkehrsministerium, Police Grand-Ducale, Staatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft aufmerksam machen.

«Die Kampagne will Autofahrer und Fußgänger auf die Gefahren aufmerksam machen, die davon ausgehen, wenn man ein Telefon während des Fahrens eines Autos, eines Busses oder eines Lkw nutzt oder auf dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist», heißt es in einer Stellungnahme der Regierung. Die Police Grand-Ducale nutzt die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass die Nutzung eines Telefons am Steuer mit 145 Euro geahndet wird.

Drei Wochen lang sollen auf 45 Schildern an den Straßen des Landes, 80 Plakaten in den Städten, 3000 kleinen Plakaten und auf den Hecks von 15 Bussen vor den Gefahren der Handynutzung im Straßenverkehr gewarnt werden. Zudem gibt es Kino- und Radiospots. Wie teuer die Kampagne ist, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. Wie viele Verkehrsunfälle in Luxemburg auf die Nutzung von Handys am Steuer zurückgehen, wird ebenfalls nicht kommuniziert.