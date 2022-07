Luxemburg : Regierung will die Tanksubvention verlängern

LUXEMBURG – Bis Ende August soll nach Plänen der Regierung der Rabatt von 7,5 Cent an Luxemburgs Tankstellen gelten. Der Regierungsrat entscheidet am Freitag über den Vorschlag.

Der Regierungsrat tagt am Freitag. (Archiv)

Luxemburg verlängert wohl die Subvention für Kraftstoffe um einen Monat. Der Mitte April eingeführte Rabatt von 7,5 Cent pro Liter sollte Ende Juli auslaufen, nun soll am Freitag im Regierungsrat der Vorschlag vorgelegt werden, die Maßnahme bis Ende August zu verlängern, wie das Finanzministerium am Dienstag bestätigt. Weitere Maßnahmen sollen zu diesem Zeitpunkt nicht vorgestellt werden.

Wie Finanzministerin Yuriko Backes jedoch am Montag in einer Pressemitteilung erklärt hatte, seien Hilfen vorgesehen, die es ermöglichen, «die Steuerlast für diejenigen zu verringern, die sie am meisten benötigen». Derzeit werden Maßnahmen für Alleinerziehende geprüft. Sie sollen bis zur Vorlage des Haushaltsentwurfs für 2023 im Oktober vorgestellt werden.