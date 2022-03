Gesetzentwurf – Regierung will Eigentümer zu Rücklagen verpflichten

Wie können Renovierungsarbeiten an Gebäuden sinnvoll finanziert werden? Möglich ist dies beispielsweise durch einen Topf, in den Eigentümergemeinschaften monatlich einzahlen. Bisher gibt es dieses System auf freiwilliger Basis, die Regierung möchte es verpflichtend machen. «Das würde sowohl für Neubauten als auch für Altbauten gelten und die Eigentümergemeinschaft würde immer noch entscheiden, wie sie investiert», erklärt die Abgeordnete Semiray Ahmedova (Déi Gréng), Vorsitzende des Wohnungsausschusses. Über das Vorhaben will sie bis zum Sommer abstimmen lassen.