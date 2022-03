Nach Acta-Protest : Regierung will keine Netzsperren

LUXEMBURG – Zwar hat Luxemburg das Acta-Abkommen unterschrieben, ändern soll sich dadurch im luxemburgischen Recht allerdings nichts. Netzsperren sollen beispielsweise nicht kommen.

Nach Tagen des Protests gegen Acta reagiert das luxemburgische Wirtschaftsministerium auf den Widerstand gegen das Handelsabkommen, das Produktpiraterie einschränken soll und Netzaktivisten auf die Straße gebracht hat. Zwar beinhalte Acta Maßnahmen gegen Produktfälschungen, die in der luxemburgischen Gesetzgebung nicht festgeschrieben seien, heißt es in der Mitteilung des Wirtschaftsministeriums. Die Staaten könnten jedoch frei entscheiden, ob sie diese Maßnahmen umsetzten oder ignorierten. Und so hat sich Luxemburg für Letzteres entschieden: «Die Regierung wird keine Änderungen der aktuellen nationalen Gesetzgebung vornehmen. Besonders im Hinblick auf das illegale Downloaden wird die Regierung keine repressiven Maßnahmen verabschieden, die über die derzeitigen Bestimmungen hinausgehen.» Zur Ratifizierung soll Acta allerdings dennoch ins luxemburgische Parlament eingebracht werden, wie Pressesprecherin Judith Meyers auf Anfrage von «L'essentiel Online» bestätigte. Optionale Punkte würden jedoch herausgenommen.