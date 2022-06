Luxemburg : Regierung will weitere Corona-Maßnahmen fallen lassen

LUXEMBURG – Die Minister haben sich am heutigen Mittwoch darauf geeinigt, weitere Maßnahmen zu lockern. Darunter die 3G-Regelung in Krankenhäusern und eine Verkürzung der Isolationspflicht.

Nach dem Ende der Maskenpflicht in öffentlichen Transportmitteln sollen in den kommenden Wochen weitere Corona-Maßnahmen gelockert oder gar aufgehoben werden. So hat der Regierungsrat am Mittwoch einer Verkürzung der Isolationsdauer von derzeit zehn auf sieben Tage zugestimmt.