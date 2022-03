Tripartite-Ergebnisse – Regierung will zwei Indextranchen verschieben

Nach der zweiten Verhandlungsrunde der Tripartite zu den Energiepreisen hat die Regierung mehrere Maßnahmen angekündigt. «Statec erwartet drei Indextranchen in zehn Monaten», erklärte Premierminister Xavier Bettel (DP) bei der Pressekonferenz am Mittwochabend. Da dies eine enorme Belastung für die Unternehmen sei, sollen die für August 2022 und April 2023 erwarteten Tranchen um je ein Jahr verschoben werden. Die erste, die laut Bettel «in den nächsten Tagen» fallen soll, werde jedoch regulär umgesetzt.

Einkommensschwache Haushalte sollen statt der verschobenen Indexierungen einen Ausgleich durch Steuergutschriften erhalten. «Wir stellen den Index nicht in Frage, das will auch niemand», so der Premier. Als weitere Maßnahme sollen über eine Steuersenkung die Kraftstoffpreise bis Juli um 7,5 Cent pro Liter gesenkt werden. «Der ökologische Wandel steht weiterhin auf der Tagesordnung», bekräftigte François Bausch (Déi Gréng). Außergewöhnliche Zeiten erforderten jedoch außergewöhnliche Maßnahmen.