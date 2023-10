Regierungsbildung: CSV und DP sind mit dem Verhandlungsauftakt zufrieden

SENNINGEN – Die aus den Wahlen vom Sonntag am stärksten hervorgegangenen Parteien sind in Koalitionsverhandlungen eingetreten. Laut Luc Frieden und Xavier Bettel geht es schnell voran.

Am Mittwochmorgen sind CSV und DP in die Koalitionsverhandlungen gestartet, und offenbar sind beide Seiten mit dem Auftakt zufrieden. «Bei den grundlegenden Themen haben wir gesehen, dass beide Partner entschlossen sind, zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen», sagte CSV-Spitzenkandidat Luc Frieden nach dem Treffen im Schloss Senningen. Großherzog Henri hatte ihn am Montag mit der Regierungsbildung beauftragt. Auch der scheidende Premierminister und Verhandlungsführer der DP-Delegation, Xavier Bettel, sprach von einer «sehr konstruktiven Arbeitsatmosphäre».

Bettels Ausblick: In den Programmen beider Parteien gebe es Gemeinsamkeiten, die es möglich machten, bei den Verhandlungen schnell auf einen Nenner zu kommen. «Ich will, dass die Regierung so schnell wie möglich gebildet wird», gab Luc Frieden an, «aber ohne die Detailarbeit zu vernachlässigen», schränkte er ein.

Noch keine Ämterverteilung

Die Gespräche finden nicht ministeriumsorientiert, sondern in thematisch gebündelten Arbeitsgruppen nach Zuständigkeiten statt. Erstes Thema ist laut Frieden «der Kampf gegen die Armut». In den nächsten Tagen seien Treffen mit den entsprechenden Verbänden geplant. Die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sollen im Rahmen des Themas Arbeit und Work-Life-Balance eingeladen werden, so Frieden.

Die übrigen Gruppen befassen sich mit klassischen Themen wie Klima oder Wohnungsbau. Sie sollen noch diese Woche zusammengestellt werden, immer mit einer Zweierleitung aus CSV- und DP-Mitgliedern. Außen vor ist zunächst die Postenverteilung, gab Luc Frieden an, «darauf haben wir uns geeinigt». «Alles ist organisiert, jetzt geht es an die Arbeit», resümierte Xavier Bettel.

