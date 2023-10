Regierungsbildung: Themengruppen nehmen ihre Arbeit auf

«Alle arbeiten daran, die Grundlagen für eine schlüssige Politik zu schaffen», sagte Luc Frieden am heutigen Freitag. Im Laufe der Woche wurden die thematischen Arbeitsgruppen gebildet, die Zusammensetzung heute bekanntgegeben. «Es sind jedes Mal Leute, die schon in den Parteien an diesen Themen arbeiten», erklärte der ehemalige Minister und wohl künftige Premier.