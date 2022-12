Iran: Regime beschoss Auto ihrer Eltern – Soha (12) kam ums Leben

Familie Etebari fuhr auf der Straße von Bandar Abbas in der Provinz Hormozgan nach Ahvaz, der Hauptstadt von Khuzestan, als iranische Sicherheitskräfte an einem Checkpoint in Bastak im Süden des Landes das Feuer auf das Auto eröffneten.

Auch Kian (9) starb im Auto seines Vaters

Der Mord an der Zwölfjährigen ereignete sich in der Nacht zum 40. Gedenktag des neunjährigen Kian Pirfalak. Der Bub wurde bei einem ähnlichen Vorfall in der Stadt Izeh getötet. Während einer Demonstration wurde auf das Auto seines Vaters geschossen, in dem Kian ebenfalls saß. Doch anders als bei Soha wiesen die Behörden damals jegliche Schuld von sich. «Eine terroristische Gruppe nutzte eine Kundgebung vor dem zentralen Markt, um das Feuer auf Demonstranten und Ordnungskräfte zu eröffnen», sagten sie.