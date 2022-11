Iran: Regime nutzt Krankenwagen, um Demonstrierende festzunehmen

Zeugen und Zeuginnen berichteten von einem Vorfall in Teheran, bei dem mindestens drei Demonstrierende in einen Rettungswagen geschoben worden seien, obwohl sie von außen betrachtet unverletzt schienen. Bei einem anderen Vorfall hätten Sicherheitskräfte einen Krankenwagen genutzt, um Menschen darin festzuhalten. «Sie packten die Leute. Sie steckten sie in den Krankenwagen und schalteten das Licht aus. Im Wagen waren schon viele Menschen», berichtet eine Augenzeugin. Wo die Menschen hingebracht wurden, konnte sie nicht sagen.

Krankenwagen fahren zu Polizeistationen

Auch gibt es Berichte darüber, dass verletzte Protestierende, nachdem sie versorgt wurden, im Spital festgenommen wurden. Experten zufolge verstößt dieses Vorgehen gegen die internationalen Richtlinien der medizinischen Überparteilichkeit. «Die Menschen werden Angst haben, eine medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen, was bedeutet, dass mehr Menschen sterben werden», so Rohini Haar, Professorin an der School of Public Health in Berkeley.